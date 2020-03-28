شكرا لقرائتكم "إكرامى وعاشور مظاليم"؟ الصخرة: كل واحد يشوف نفسه قبل وبعد ويعرف الأهلى أضافله إيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفجر وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، غضباً، رداً على الهجوم الكبير الذي يتعرض له النادي الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بعد انهاء علاقته بثنائي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "صباح الخير .. الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض أنهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس ، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الاهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه .. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي" .



وائل جمعة

أضاف نجم الأهلي السابق: بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده يا ريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعيبه الكره ليها فتره زمنيه ومش مخلدين ...الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور علي مصلحته وهو دا الاحتراف اللي بتدورو عليه .

واختتم نجم الفراعنة الأسبق: في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع.

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حسام عاشور عقد جلسة مع مسئولى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى، وأكدوا له عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وعرضوا عليه الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، على أن يتم إقامة مهرجان اعتزال يليق به وبتاريخه الرائع مع القلعة الحمراء.

كما أبلغت لجنة التخطيط شريف إكرامي بنفس القرار، وكشفت مصادر لليوم السابع أن شريف إكرامي تلقى عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية، أبرزها من بيراميدز وسموحة والجونة، قبل أن ينضم الإسماعيلى لقائمة الأندية التى ترغب فى الحصول على خدمات شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع شريف إكرامى منذ أيام لارتداء قميص الدراويش الصيف المقبل، نظراً لقناعة مسئولى الإسماعيلى بقدرات شريف إكرامى الكبيرة، وهو ما يُفكر فيه حارس الأهلى حالياً حيث يدرس الأمر من كافة الجوانب.