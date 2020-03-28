شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يعلن العمل يومين فى الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد الكرة الطائرة عن الإستقرار على عمل الإتحاد يومين فى الإسبوع فقط الأحد والأربعاء من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس إتحاد الطائرة على إبلاغ الموظفيين للحضور يومى الأحد و الأربعاء فقط مع مجلس الإدارة كما تم الإتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

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وقال رئيس إتحاد الطائرة إن الأيام الماضية شهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، وقال إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية