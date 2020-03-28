شكرا لقرائتكم ديبالا : بدأت التعافي وأستعد للعودة إلى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه يتعافى من إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وإنه يستعد للعودة للتدريبات.

وقال ديبالا لقناة يوفنتوس،يوم الجمعة، وهو يتحدث من منزله: أشعر بتحسن كبير بعد الأعراض القوية التي تعرضت لها في اليومين الماضيين. اليوم ليس لدي أي أعراض، يمكنني التحرك ومحاولة استئناف التدريبات.

وأضاف أنه عندما كان يحاول ممارسة التدريبات في الأيام الماضية كان يشعر بالتعب سريعا، وأنه لم يكن لديه قوة للقيام بشيء.

وأكد :"بعد مرور خمس دقائق أشعر بالتعب وآلام في العضلات لذلك كنت أضطر للتوقف، ولكن أنا حاليا بصحة أفضل وصديقتي أيضا".

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وكان ديبالا ، 26 عاما، هو ثالث لاعب تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في فريق يوفنتوس، الذي أكد أنه أجرى كل الاختبارات على لاعبيه.

وكان دانيلي روغاني، مدافع يوفنتوس، هو أول لاعب يصاب بالفيروس في الدوري الإيطالي في 11 مارس الماضي، قبل ستة أيام من إصابة زميله بليز ماتويدي.

ويعاني 16 لاعبا من الدوري الإيطالي من المرض، من بينهم سبعة لاعبين من سامبدوريا. وأفادت أندية فيورنتينا وفيرونا وميلان وأتالانتا بوجود حالات إصابة لديها. ولم يتم الإبلاغ عن أعراض شديدة.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه إيطاليا البلاد بداية من التاسع من مارس، يناقش مسؤولو كرة القدم الخطط لإمكانية استئناف الموسم، حيث يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 مباراة على نهاية المسابقة.