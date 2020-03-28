مسؤولو الكرة الانكليزية يستعدون لاتخاذ “قرارات صعبة”

يستعد مسؤولو الدوري الانكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين الذين يحاولون ايجاد حلول لمعاودة النشاط المحلي، لاتخاذ “قرارت صعبة” وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
واجتمعت الجهات الثلاث الجمعة لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية في الوقت الذي تشهد البلاد حالة اغلاق تام واصدرت بيانا مشتركا قالت فيه “اجتمع ممثلون عن الدوري الانجليزي، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض “كوفيد-19”.
واضاف: “اتفقت الجهات الثلاث بانه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة من اجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في انكلترا ووافقت على العمل سويا للتوصل الى حلول مشتركة”.
وستجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة الاسبوع المقبل للمزيد من النقاش والتقدم بخطة موحدة، حيث كان مسؤولو الكرة الانكليزية قرروا تمديد تعليق المباريات الاحترافية المحلية حتى 30 نيسان/ابريل المقبل، واضاف البيان الصادر: “الدوريات لن تعاود حتى 30 نيسان/ابريل على اقل تقدير. ستقوم بذلك عندما تسمح الظروف وتكون الامور آمنة”.
وختم البيان: “سنجري اجتماعات اضافية الاسبوع المقبل في محاولة للتقدم بخطة مشتركة لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها الدوريات، الاندية، اللاعبين والانصار”.
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