شفاء لاعبين من يوتا جاز أصيبا بفيروس كورونا

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اعلن نادي يوتا جاز الذي يلعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين عن شفاء لاعبين في صفوفه اصيبا بفيروس كورونا من بينهم الفرنسي رودي غوبير الذي كان اول لاعب في الدوري يصاب بهذا المرض.

وادت النتيجة الايجابية لفحص "كوفيد-19" الذي خضع له غوبير قبل انطلاق احدى المباريات في 11 اذار في اوكلاهوما سيتي الى تعليق مباريات الموسم قبل ان يصاب زميله دونوفان ميتشل بالمرض ايضا.

وخضع لاعبو وافراد من الجهاز الفني ليوتا الى حجر صحي على مدى 14 يوما ولن يشكلوا اي خطر على نقل العدوى الى اخرين بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في يوتا الجمعة.

وسيستمر لاعبو يوتا جاز والجهاز الفني للفريق بممارسة سياسة التباعد الاجتماعي على ان يحدَوا من تواجدهم خارج منازلهم الا للضرورة بحسب تعليمات الدوري الاميركي للمحترفين والمراكز الاميركية لمكافحة الامراض والوقاية منها.

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