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الامارات | رونالدو يوافق على تخفيض مهم في راتبه مع يوفنتوس

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية المقربة من نادي يوفنتوس الإيطالي، أن نجم الفريق، المهاجم البرتغالي عقد اجتماعا استثنائيا مع إدارة النادي، حضره كذلك نجمي الفريق، جيورجيو كيليني، وكذلك الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، وكان موضوع الاجتماع حول تخفيض رواتب نجوم الفريق، في ظل جائحة «فيروس »، الذي ضرب إيطاليا بشدة، متسببا في ما يناهز 10 آلاف وفاة حتى الآن.

وتسبب الفيروس في أضرار مالية جسيمة كذلك على النادي الإيطالي العريق، ما دعا الإدارة إلى عقد هذا الاجتماع لبحث سبل تخفيض الرواتب، خاصة بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مسبق مع اللاعبين الآخرين.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو وافق على التخلي عن 3 ملايين و800 ألف يورو من راتبه السنوي الذي يتعدى 30 مليون يورو. في المقابل وافق كيليني وبوفون على تخفيض أقل من رونالدو، بحكم أن راتبهما أقل من مستوى النجم البرتغالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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