الامارات | رونالدو يوافق على تخفيض مهم في راتبه مع يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يوافق على تخفيض مهم في راتبه مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية المقربة من نادي يوفنتوس الإيطالي، أن نجم الفريق، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقد اجتماعا استثنائيا مع إدارة النادي، حضره كذلك نجمي الفريق، جيورجيو كيليني، وكذلك الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، وكان موضوع الاجتماع حول تخفيض رواتب نجوم الفريق، في ظل جائحة «فيروس كورونا»، الذي ضرب إيطاليا بشدة، متسببا في ما يناهز 10 آلاف وفاة حتى الآن.

وتسبب الفيروس في أضرار مالية جسيمة كذلك على النادي الإيطالي العريق، ما دعا الإدارة إلى عقد هذا الاجتماع لبحث سبل تخفيض الرواتب، خاصة بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مسبق مع اللاعبين الآخرين.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو وافق على التخلي عن 3 ملايين و800 ألف يورو من راتبه السنوي الذي يتعدى 30 مليون يورو. في المقابل وافق كيليني وبوفون على تخفيض أقل من رونالدو، بحكم أن راتبهما أقل من مستوى النجم البرتغالي.