الامارات | منتدى الدوريات العالمية ينصح باستكمال مسابقة الدوري "إن أمكن"

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الدوريات العالمية ينصح باستكمال مسابقة الدوري "إن أمكن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت رابطة المحترفين الإماراتية في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية الذي أقيم الكترونيا مساء أمس الجمعة، لمناقشة آخر المستجدات التي سترفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال اجتماعه المنتظر في الأول من أبريل المقبل.

شهد الاجتماع مشاركة 17 من روابط الدوريات العالمية المحترفة تمثل كلاً من أستراليا، بلجيكا، الدنمارك، انجلترا، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك، بولندا، سكوتلندا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة الأميركية، النمسا واليابان بالإضافة إلى رابطة المحترفين الإماراتية. تناول الاجتماع البنود التالية: الموقف الحالي للدوريات، عقود اللاعبين والآثار المالية، مد فترات التسجيل وإعادة جدولة المباريات الدولية.

ناقش ممثلو الدوريات العالمية الوضع الحالي للمسابقات، ومختلف السيناريوهات المحتملة لاستكمال أو إلغاء المسابقات، وأكدوا أهمية استكمال مسابقة الدوري إن أمكن، خاصة وأن قرار إلغاء المسابقة هو آخر سيناريو محتمل من الممكن أن يتم التحدث عنه لما له من تأثيرات على الدوريات في النواحي المالية والقانونية والفنية، خاصة وأن الأمر يرتبط كذلك بالوضع الصحي لكل بلد، وتم التأكيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن استكمال الدوريات من عدمه هو شأن داخلي ويخص الروابط والقوانين المحلية، حيث أن "فيفا" لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحسب لوائح المسابقة الخاصة بالروابط والقوانين المحلية والإجراءات الصحية التي تؤثر على سلامة اللاعبين والمنظومة الكروية.

وتواصلت مناقشات هذا البند بطرح العديد من المقترحات في حال تم استئناف الدوري أو إلغاؤه في كل بلد على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة والمواعيد المرتبطة بروزنامة الاتحادات القارية كدوري الأبطال وتصفيات كأس العالم.

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أما فيما يخص عقود اللاعبين من حيث تمديدها أو تخفيض الرواتب، فتم الاتفاق على أنه شأن داخلي كذلك يخص كل دولة وفقا للقوانين المحلية وقانون العمل. وتقرر رفع توصيات خاصة في هذا الموضوع لمناقشتها خلال الاجتماع الخاص بالاتحاد الدولي وتحديدا مقترح تمديد عقود اللاعبين المنتهية حتى يتم الانتهاء من مسابقات الموسم الحالي.

كما طرح ممثلو كل من إنجلترا، ألمانيا، اسبانيا، إيطاليا وفرنسا مقترح مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمد فترات التسجيل خلال الموسم الحالي والموسم القادم خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول بداية الموسم القادم. وفي هذا الصدد، أكدت رابطة المحترفين الاسبانية ضرورة فتح فترة التسجيل حتى ديسمبر المقبل مع وضع ضوابط خاصة بتسجيل اللاعبين وذلك في حال استئناف المباريات خلال شهر يونيو أو يوليو لأنه في تلك الحالة ستتداخل فترة التسجيل الصيفية والخاصة بالموسم القادم مع الموسم الحالي.

وناقش البند الأخير في أجندة الاجتماع إعادة جدولة الأجندة الدولية، حيث طالب ممثلو الروابط منتدى الدوريات العالمية بضرورة التنسيق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لإعادة جدولة الأجندة الدولية الخاصة بمباريات دوري الأبطال في كل قارة وأيام الفيفا المحددة في شهري سبتمبر وأكتوبر وعدم ضغط الروزنامة للروابط حتى تستطيع الدوريات الانتهاء من كافة المسابقات الخاصة بالعام الحالي، وكذلك ووضع آلية ومقترحات لأجندة الموسم القادم. وتمت الموافقة بالإجماع من قبل ممثلي الدوريات العالمية على هذا المقترح لرفعه للاتحاد الدولي لكرة القدم مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركات القارية في دوري الأبطال وحرارة الجو في بعض الدول، وتوحيد إلغاء أيام الفيفا في جميع القارات في حال تقرر إلغاؤه في قارة ما وذلك لوجود لاعبين محترفين من قارات مختلفة وصعوبة استكمال المباريات بدونهم.

ومن المقرر أن يرفع منتدى الروابط العالمية هذه التوصيات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيصدر بدوره توصيات خاصة بالعديد من المواضيع التي تم طرحها.