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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فابيو باراتيتشي: كرة القدم ستصبح مثل كرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
رأى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن عملية تبادل اللاعبين عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا ستجعل كرة القدم أقرب إلى دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.
واوضح باراتيتشي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "سوف يكون هناك العديد من الصفقات التبادلية، موقف سيجعل كرة القدم أقرب لكرة السلة الأمريكية للمحترفين. يبدو أن بعض الأندية مثل الألمانية قد تستفيد من تلك الكارثة، خاصة أن ألمانيا تمتلك اقتصادا أكثر ثباتا من باقي الدول".
ولا تتواجد في دوري السلة الأمريكي قيمة بيع لاعب، بل ينتقل اللاعبون عبر المبادلة أو في صفقات حرة.
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