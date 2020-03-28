فابيو باراتيتشي: كرة القدم ستصبح مثل كرة السلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

رأى ​فابيو باراتيتشي​ المدير الرياضي لنادي ​يوفنتوس الإيطالي​ أن عملية تبادل اللاعبين عقب الانتهاء من أزمة ​فيروس كورونا​ ستجعل كرة القدم أقرب إلى دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.



واوضح باراتيتشي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "سوف يكون هناك العديد من الصفقات التبادلية، موقف سيجعل كرة القدم أقرب لكرة السلة الأمريكية للمحترفين. يبدو أن بعض الأندية مثل الألمانية قد تستفيد من تلك الكارثة، خاصة أن ألمانيا تمتلك اقتصادا أكثر ثباتا من باقي الدول".

ولا تتواجد في دوري السلة الأمريكي قيمة بيع لاعب، بل ينتقل اللاعبون عبر المبادلة أو في صفقات حرة.