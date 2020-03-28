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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس أتالانتا: نحن في حرب عالمية ونواجه قنبلة صحيّة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
أعرب رئيس نادي اتالانتا أنتونيو بيركاسي عن حزنه الشديد لما تشهده إيطاليا، لا سيما مدينة برغامو، من حالات إصابات ووفاة بسبب فيروس كورونا التي تفشى بأعداد مخيفة في البلاد.
وقال بيركاسي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "نحن نواجه قنبلة صحية، إنها حرب عالمية، العدو غير مرئي، منظر الشاحنات التي نقلت الجثث من برغامو ستبقى عالقة في عقول أبناء المدينة إلى الابد".
وأضاف: "برغامو يجب أن لا تستسلم، أهل برغامو ربما مغلقون قليلا، لكنهم كرماء للغاية ومعتادون على القتال دون إستسلام".
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