رئيس أتالانتا: نحن في حرب عالمية ونواجه قنبلة صحيّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

أعرب رئيس نادي ​اتالانتا​ ​أنتونيو بيركاسي​ عن حزنه الشديد لما تشهده إيطاليا، لا سيما مدينة برغامو، من حالات إصابات ووفاة بسبب ​فيروس كورونا​ التي تفشى بأعداد مخيفة في البلاد.



وقال بيركاسي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "نحن نواجه قنبلة صحية، إنها حرب عالمية، العدو غير مرئي، منظر الشاحنات التي نقلت الجثث من برغامو ستبقى عالقة في عقول أبناء المدينة إلى الابد".

وأضاف: "برغامو يجب أن لا تستسلم، أهل برغامو ربما مغلقون قليلا، لكنهم كرماء للغاية ومعتادون على القتال دون إستسلام".