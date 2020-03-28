شكرا لقرائتكم محمد مجدي : درجة الحرارة سبب الاشتباه فى "كورونا".. وحب الناس رفع معنوياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد مجدى لـ "الخليج 365" إنه فى التوقيت الحالى بخير ويتواجد في منزله بعد خروجه من العزل الصحى، مؤكدًا أن درجة الحرارة انخفضت وأن تشخيصه جاء بأنه يعانى من نزلة برد عادية، بعدما تأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا عقب إجراءه التحاليل اللازمة.

وأضاف مجدى أنه خرج من تلك الأزمة بـ"حُب الناس"، مقدمًا الشكر إلى جميع من قام بالدعاء له ومساندته، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء للمصابين.

وشدد على أنه بطبعيته لا يفضل الخروج ويقوم بأداء تدريباته ويعود إلى منزله وعقب تعليق النشاط الرياضى يقيم فى منزله بصورة كبيرة إلا إنه شعر بالقلق من حالة الإعياء الشديدة التى أصابته والتى اشتبه فيها بأن أعراضها تشبه مرض كورونا وأوضح فى ختام حديثه إنه فى التوقيت الحالى بصحة جيدة ولا يعانى فقط إلا من "كحُة" بسيطة.

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كان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أجرى اتصالا هاتفيًا بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى، واطمأن رئيس النادى على حالة اللاعب الصحية بعد الأزمة التى أثيرت أمس، حيث أكد للاعب له أن يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.

وغادر محمد مجدى لاعب الإسماعيلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية منتصف ليلة أمس بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

يذكر، أن اتحاد الكرة المصرى قد قرر مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى 14 من أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر تفشى فيروس كورونا.