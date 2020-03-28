شكرا لقرائتكم تفاصيل مُكالمة طبيب الزمالك بـ"مجدى" بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، مكالمة هاتفية مع محمد مجدى مدافع الفريق السابق والإسماعيلى الحالى، بعد دخول الأخير إلى العزل الصحى بسبب اشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا قبل أن تثبت التحاليل الطبيبة عدم معاناته من الأمر ليغادر المستشفى.

وجاءت مكالمة طبيب الزمالك مع اللاعب عقب المنشور الذى نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، بشأن مطالبته لمتابعيه بالدعاء له وشهدت المكالمة طمأنة من جانب طبيب الفريق الأبيض للاعب وأكد له أن التحاليل ستثبت عدم إصابته بفيروس كورونا وإنه تعجل في ذلك المنشور الذى أكد له اللاعب إنه جاء بسبب قلقه نتيجة تشابه الأعراض التى مر بها مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كما حرص طبيب الزمالك على توجيه عدة نصائح للاعب منها البقاء فى منزله وضرورة توخى الحذر فى الخروج من المنزل والالتزام بكافة التعليمات الصادرة الخاصة بتجنب فيروس كورونا .

وأكد محمد مجدى، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى، إن وصول درجة حرارته إلى 39.5 درجة مئوية، سبب اشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، قائلاً: "درجة حرارتى عندما وصلت إلى هذا الحد ومع شعورى برعشة غير طبيعية فى جسدى وكحة مستمرة قلقت جدا من حالتى".

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وتابع محمد مجدى إنه فى التوقيت الحالى بخير ويتواجد في منزله بعد خروجه من العزل الصحى، مؤكدًا إن درجة الحرارة انخفضت وإن تشخيصه جاء بأنه يعانى من نزلة برد عادية، بعدما تأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا عقب إجراءه التحاليل اللازمة.

وشدد مجدى إنه خرج من تلك الأزمة بـ"حُب الناس"، مقدمًا الشكر إلى جميع من قام بالدعاء له ومساندته، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء للمصابين، مشددًا على إنه بطبعيته لا يفضل الخروج ويقوم بأداء تدريباته ويعود إلى منزله وعقب تعليق النشاط الرياضى يقيم فى منزله بصورة كبيرة إلا إنه شعر بالقلق من حالة الإعياء الشديدة التى أصابته والتى اشتبه فيها بأن أعراضها تشبه مرض كورونا وأوضح فى ختام حديثه إنه فى التوقيت الحالى بصحة جيدة ولا يعانى فقط إلا من "كحُة" بسيطة.

وأجرى المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالا هاتفيًا بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى، واطمأن رئيس النادى على حالة اللاعب الصحية بعد الأزمة التى أثيرت أمس، حيث أكد للاعب له أن يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.