شكرا لقرائتكم فايلر يحدد احتياجات الأهلي الصيفية خلال فترة توقف "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فترة توقف الدوري الحالية في إعداد تقرير فني موسّع عن الفريق واحتياجاته الفنية خلال انتقالات الصيف المقبلة ، حيث يرغب المدير الفني في تحديد الصفقات التي يحتاج إليها حالياً لعدم إقامة مباريات بسبب تجميد النشاط الرياضي على خلفية انتشار وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله.

ويقوم فايلر باستشارة جهازه المعاون في تحديد احتياجات الأهلي والوصول لاتفاق بشأن المراكز التى تحتاج دعماً رغم أن الموسم لم ينته بعد لكن المدير الفني بات له رؤية كاملة عن جميع اللاعبين وجميع المراكز خاصة وأنه قام بمنح الفرصة لجميع لاعبي الفريق تقريباً باستثناء صالح جمعة الذى أوصى المدير الفني بالاستغناء عنه الصيف المقبل.

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يذكر أن الأهلي رفض تجديد عقد ثنائي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور ويفاضل الأول بين عدة عروض محلية أبرزها من الاسماعيلي وبيراميدو وسموحة والجونة فيما يقترب الأخير من إعلان إعتزاله بنهاية الموسم الجاري.