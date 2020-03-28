شكرا لقرائتكم زكريا ناصف يوصى متابعيه بـ"البسكلتة": العبها بأى شكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق، متابعيه عبر موقع تويتر، بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضي بشكل يومي من أجل تقوية الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد مناعة الانسان.

ونشر ناصف صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه: ساعة بالعجلة مش هتضر...مع عصير برتقال وتفاحة خضرا...وطبعآ اسپرسو ..الرياضة جزء من مناعتك...العبها بأي شكل ..بس لوحدك.

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة فى حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.