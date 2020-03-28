شكرا لقرائتكم 5 ملايين جنيه "إضافى".. بيراميدز يخطط لإفساد جلسة تجديد أحمد فتحى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو داخل جدران النادي الأهلي على ملف تجديد النادي لنجم دفاعه أحمد فتحي وذلك قبل الجلسة المنتظر عقدها غدا بين لجنة التخطيط واللاعب بعد تأجيل موعدها اكثر من مرة بسبب سفر اللاعب لقضاء إجازة مع أسرته في العين السخنة فضلا عن غلق مقرات النادي الثلاثة بسبب فيروس كورونا

وعلم الخليج 365 ان الخلاف المادي هو سبب تأخر توقيع احمد فتحي، في الوقت يرفض النادي تحمل نسبة الضرائب ، بينما تلقي الجوكر عرضا مغريا للغاية من نادي بيراميدز الذي عرض على المدافع الدولي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بينما توقف عرض الأهلي عند 10 ملايين جنيه فقط.

ويحاول أحمد فتحي تقريب وجهات النظر مع الأهلي خاصة وان رغبته الأولي هي استكمال مسيرته والاعتزال في النادي الأهلي شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.