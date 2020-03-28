شكرا لقرائتكم لهذا السبب يفضل الزمالك بيع سيسيه خارج الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، السبب فى تفضيل إدارة النادى للعروض الخارجية للإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندرى، رغم تلقى عرضا رسميا من إدارة زعيم الثغر بشأن الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى بصورة رسمية.

وأوضح المصدر إن إدارة الزمالك قد علمت إن عرض الاتحاد السكندرى سيتراوح ما بين 5 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه لشراء اللاعب بشكل نهائى، لذا تم تفضيل بحث العروض الخارجية للاعب عن عرض زعيم الثغر فى التوقيت الحالى.

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قرر مسؤولو الزمالك، رحيل الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري، نهاية الموسم عقب نهاية الإعارة بعد تلقيه عرضا من إحدى شركات التسويق باستقدام عرضا خارجيا له مقابل 3 مليون يورو، ليطلب مرتضى منصور رئيس النادى زيادته إلى 4 مليون يورو من أجل الموافقة عليه، خاصة إن اللاعب يمتلك فى التوقيت الحالى عروض من الإمارات والسعودية إلى جانب عرض الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يحسم مرتضى منصور، الوجهة المقبلة لسيسيه حيث ينتظر فى التوقيت الحالى رئيس القلعة البيضاء ما ستفسر عنه الفترة الحالية لإنهاء بعض الملفات الخاصة بالفريق حيث أحال توقف النشاط الرياضى وغلق مقر القلعة البيضاء بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا دون إنهاء بعض الأمور ومنها ملف التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق وأيضا تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ويتواجد رزاق سيسيه فى الوقت فى بلاده بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر حيث ينتظر اللاعب مصيره عقب نهاية الموسم حيث سيحسم وجهته بالاتفاق مع إدارة نادى الزمالك، خاصة إن عقده مازال ممتد مع قلعة ميت عقبة لذا رحيله فى الموسم الجديد سيكون خلال إدارة الزمالك التى تسعى إلى تحقيق أكبر استفادة من تسويقه.