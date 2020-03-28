شكرا لقرائتكم شفاء أودوي من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعافي لاعبه كالوم هودسون أودوي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان هودسون أودوي، 19 عاما، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس "كورونا" الوبائي، وذلك في وقت سابق من مارس الجاري.

وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "تحدثت إلى كالوم. تعافيه من المرض أمر رائع... من الجيد أنه لم يعاني كثيرا من المرض، ونحن سعداء بتجاوزه تلك الأزمة".

وأضاف : "الأمر يتعلق الآن باتخاذ الاحتياطات اللازمة مع باقي أعضاء الفريق، وهو الأمر الذي نقوم به منذ أن جاءت أول نتيجة إيجابية في اختبارات "كورونا" ، والجميع الآن بحالة جيدة".