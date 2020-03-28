ظهور أعراض كورونا على 8 لاعبين في ويست هام الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي: أعلنت كارين بريدي نائبة رئيس نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، عن خضوع 8 لاعبين بالفريق للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكدت بريدي عن خضوع الـ8 لاعبين دون الكشف عن هويتهم، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الوباء عليهم مؤخراً. وقالت بريدي وفقاً لما نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "أنا مرتاحة للقول إنهم جميعًا يظهرون أعراضًا خفيفة ويبدو أنهم بخير مع أسرهم". يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" أكدت في بيان رسمي لها إن منافسات الدوري لن تعود في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقاً -30 إبريل- بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

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