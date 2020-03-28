"مش عاجبني اللي بيحصل معاه"..حسام غالي يدعم مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

عبر حسام غالي، قائد الأهلي السابق، عن انتقاده لما يحدث مع زميله السابق مؤمن زكريا في الفترة الأخيرة.

ونشر غالي صورة تجمعه بمؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، معلقا عليها:" مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا؟؟".

ويخضع مؤمن زكريا في الوقت الحالي لعلاج خاص بعد الأزمة الصحية التي لحقت به، حيث قام مؤخرا برحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على حالته.

Advertisements

وعبر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، عن ضيقه خلال مداخلة على قناة "أون تايم سبورت، قائلا:"عندي كلام كتير".

وأضاف زكريا:" الأمر نفسي بكل تأكيد، إن شاء الله خلال الفترة المقبلة سأتحسن والأمور سوف تكون أفضل بكل تأكيد".

ومن جانبه قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق تعليقاً على تصريحات مؤمن "أتواصل معه باستمرار، وتحدثت معه في الأيام الماضية".

واختتم "مؤمن يشعر بالحزن، هو وحده يستطيع تفسير وشرح حالته، أعلم لماذا هو يشعر بذلك، لكن الأفضل أن يخرج هو ويحكي ما به".