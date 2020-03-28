بمعاونة معلول وساسي.. لاعبو تونس يشاركون حملة تبرعات لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

شارك لاعبو المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، في حملة التبرعات المالية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت تونس صندوقا خاصا لتمويل جهود مكافحة الفيروس ودعم القطاع الصحي، شارك في تمويله فنانون ومنظمات من المجتمع المدني وبنوك وشركات ومواطنون.

وقاد نجوم المنتخب المحترفون حملة التبرعات، ومن بينهم وهبي الخزري لاعب سانت اتيان الفرنسي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري والمعز بن شريفية حارس مرمى الترجي.

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كما انضم أيضا إلى الحملة أيمن عبد النور والياس السخيري وسيف الدين الخاوي ومرتضى بن وناس وعلاء الدين المرزوقي.

وكان قائد المنتخب ولاعب الدحيل القطري يوسف المساكني أول اللاعبين المشاركين في حملة التبرعات بجانب التكفل بعدد من العائلات التونسية خلال مدة الحجر الصحي المعلن في تونس، بمعاونة كل من علي معلول وأنيس البدري وطه الخنيسي وحمزة المثلوثي وعدد آخر من اللاعبين.

وتوجه نجوم الكرة التونسية بتوجيهات للالتزام بالحجر الصحي وإجراءات الحماية والوقاية من الفيروس، في فيديو بثه الاتحاد التونسي على صفحته الرسمية.

وشارك في حملة التبرعات أيضا أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب والحكام، حيث تكفل الاتحاد بتقديم مبلغ 35 ألف دولار، وتخصيص مركز المعسكرات بمنطقة برج السدرية للحجر الصحي.