"سيخسر 4 مليون يورو".. رونالدو يوافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وافق على تخفيض راتبه، ليساعد فريقه خلال الأزمة التي تشهدها الأندية الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي بدأوا مناقشات مع لاعبي الفريق لتخفيض رواتبهم للتخفيف من الأضرار المالية الناجمة عن أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو وافق على تخفيض راتبه بعدما اجتمع اللاعبين عبر مكالمة فيديو، اتفقوا فيها على مساعدة النادي في الأزمة التي يعيشها الدوري الإيطالي خلال الوقت الحالي.

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ويعتبر رونالدو أعلى لاعب تقاضياً للأجر في النادي الإيطالي بمبلغ 31 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيخفض راتبه بمبلغ يصل إلى 4 ملايين يورو.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي حتى مطلع إبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.