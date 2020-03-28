"عندي كلام كتير" .. مؤمن زكريا يوجه رسالة للجماهير حول حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، أن حالته تتحسن، مشيراً الى أنه لديه الكثير ليصرح به في الفترة المقبلة.

ويخضع مؤمن زكريا في الوقت الحالي لعلاج خاص بعد رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على حالته.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس ١": "الأمور تسير بشكل جيد".

وأكمل :"لا أريد الحديث عن أي تفاصيل في الوقت الحالي".

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وشدد لاعب الأهلي السابق: "عندي كلام كتير".

وواصل: "الأمر نفسي بكل تأكيد".

وأضاف: "إن شاء الله خلال الفترة المقبلة سأتحسن والأمور سوف تكون أفضل بكل تأكيد".

ومن جانبه قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق تعليقاً على تصريحات مؤمن:"أتواصل معه باستمرار، وتحدثت معه في الأيام الماضية".

واحتتم:"مؤمن يشعر بالحزن، هو وحده يستطيع تفسير وشرح حالته، أعلم لماذا هو يشعر بذلك، لكن الأفضل أن يخرج هو ويحكي ما به".