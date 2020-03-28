محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
انتقد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الأوضاع في الرياضة المصرية مشدداً على أنه طلب من الرئيس، عبدالفتاح السيسي التدخل.
وقال مصطفي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : الوضع في الرياضة سمك لبن تمر هندي ".
وفسر " المشكلة أن الرسالة الموجهة للشباب أن الحقوق تأتي بالبلطجة والسباب والصوت العالي ، الرياضة لا تعرف مثل هذه الممارسات".
واستطرد "الصورة الذهنية الأن للرياضة أنها بلطجة وسباب والمؤسف أن هذه الصورة تصدرها القيادات، الأزمة في الدخلاء على الرياضة ، القيادات التي لم تمارس الرياضة ولا تعرف قيمها".
وكشف"الوضع جعلني أوجه رسالة بصفتي مواطن مصري إلى الرئيس من أجل التدخل لإيقاف ما يحدث، المتجاوز لابد من قطع رقبته".
وأنهى "خايف على الرياضة المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر "المتجاوز لابد من قطع رقبته"..حسن مصطفي يطلب من الرئيس التدخل لتطهير الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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