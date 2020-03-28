أسطورة ليفربول يختار صلاح ضمن فريق الموسم بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

اختار جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، فريق الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على الرغم من عدم اكتماله بسبب فيروس كورونا.

وعرف تشكيل الموسم الخاص بكاراجر من البريميرليج والذي اختاره لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، تواجد 7 لاعبين من ناديه ليفربول، بعد تصدره جدول البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، على رأس المختارين وهم: أليكسندر أرنولد، أندي روبيرتسون، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جوردان هيندرسون وساديو ماني.

وجاء التشكيل الخاص بأسطورة ليفربول للموسم الحالي من البريميرليج كالآتي:

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حراسة المرمى: دين هندرسون (شيفيلد يونايتد)

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون (ليفربول)

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (أستون فيلا)

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول)

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" قررت إيقاف منافسات البطولة حتى مايو المقبل بسبب انتشار (كوفيد-19) المعروف عالمياً بإسم فيروس كورونا.