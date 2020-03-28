كشف وكيل أعمال مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، عن موقفه من الإستمرار في صفوف الفريق اللندني من عدمه.
وكان اسم أوزيل ارتبط في الفترة الأخيرة بالإنتقال إلىفريق فنربخشة التركي، خلال الفترة المقبلة.
وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن اركوت سوجوت وكيل أعمال اللاعب قاللموقع "جول" إنه لا يمكن التنبؤ بحركة اللاعبين.
وأوضح "لقد قولتها من قبل وأقولها مرة أخرى أن اللاعب سعيد في آرسنال، ولايزال عقده ساري مع الجانرز، وفي الوقت الحالي لا يوجد ما يمكننا قوله".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أوزيل يكشف موقفه من الرحيل عن آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.