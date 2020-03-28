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وكيل أوزيل يكشف موقفه من الرحيل عن آرسنال

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كشف وكيل أعمال مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، عن موقفه من الإستمرار في صفوف الفريق اللندني من عدمه.

وكان اسم أوزيل ارتبط في الفترة الأخيرة بالإنتقال إلى

فريق فنربخشة التركي، خلال الفترة المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن اركوت سوجوت وكيل أعمال اللاعب قال

لموقع "جول" إنه لا يمكن التنبؤ بحركة اللاعبين.

وأوضح "لقد قولتها من قبل وأقولها مرة أخرى أن اللاعب سعيد في آرسنال، ولايزال عقده ساري مع الجانرز، وفي الوقت الحالي لا يوجد ما يمكننا قوله".

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