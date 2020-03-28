تقارير.. الاتحاد الأوروبي يدرس استئناف الدوريات في أغسطس

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة كيفية عودة الدوريات، بعد أن توقفت الأنشطة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت تقارير صحفية إن خطة يويفا تعتمد على استكمال بطولات الدوري فيشهر أغسطس المقبل، مع تغيير مواعيد مباريات المنتخبات، في ظل حرص الاتحاد الأوروبي على إنهاء البطولات قبل شهر أكتوبر.
وأوضحت التقارير أن هناك تغيير سيحدث في مواعيد فترة الانتقالات الصيفية، نظراً للأزمة الحالية، بالإضافة إلى تقليص مدة الراحة بين الموسمين نظراً لوجود العديد من البطولات التي تم تأجيلها، مثل يورو 2020 وأولمبياد طوكيو وكوبا أمريكا، والتي تقرر إقامتها العام المقبل.
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