أندية الدوري الإنجليزي مهددة بالحرمان من دوري أبطال اوروبا

شهد موقف ليفربول من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز تطور جديد، في ظل توقف النشاط الرياضي في إنجلترا بسبب فيروس كورونا المستجد.

زكانت بعض الأندية في الدوري لإنجليزي طالبت بإلغاء الموسم الحالي بشكل كامل، حتى وإن تسبب الأمر في

حرمان ليفربول من حصد اللقب.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أنه في حالة إعلان الإتحاد الإنجليزي لبطلان النسخة الحالية من البريميرليج، فإنه سيتم حرمان أندية من المشاركة في دوري

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت إنه في حالة نجاح بلاد أخرى في إستئناف بطولات الدوري فإن التهديد بحرمان أندية الدوري الإنجليزي من المشاركة الأوروبية ستكون متاحة أكبر.

يذكر أن نشاط الكرة الإنجليزية توقف في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فييروس كورونا، كما تم تمديد قرار الإيقاف حتى نهاية شهر ابريل المقبل.