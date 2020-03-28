ظهور أول حالة كورونا في الدوري الإسترالي

ظهرت أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في الدوري الإسترالي، حيث أصيب أحد لاعبي فريق نيوكاسل نتس بالفيروس.

وأصدر نيوكاسل نتس بيان أكد

فيه أن لاعب في الفريق جائت نتيجة فحصه إيجابية، دون أن يتم الإفصاح عن اسمه.

وأوضح النادي من خلال البيان أن اللاعب وعائلته بصحة جيدة، ويتواجد في الحجر الصحي، مع قيام باقي لاعبي الفريق بمراقبة حالتهم الصحية ومن يشعر بأي أعراض سيقوم عزل نفسه.