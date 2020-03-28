كاكا: حزين لمشاهدة رونالدينيو في تلك الحالة

أبدى ريكاردو كاكا نجم ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق، استيائه من الموقف الحالي لزميله السابق رونالدينيو المتواجد في سجن باراجواي. ويقضي رونالدينيو فترة سجن في باراجواي بسبب دخوله البلاد بجواز سفر مزور. البلاد بجواز سفر مزور. وقال كاكا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية أن ما يمر به رونالدينيو أمر محزن للغاية". وأردف "اللاعبين الذين يملكون علاقات قوية مع رونالدينيو وحققوا معه الإنجازات يشعرون بالحزن لرؤيته في تلك الحالة، فنحن نحب أن نراه يبتسم ويلعب كرة القدم". وأصبح رونالدينيو مؤخراً ممنوع من الزيارات بداخل السجن في باراجواي بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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