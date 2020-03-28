رئيس يوفنتوس: كرة القدم تواجه التحدي الأكبر على الإطلاق

أكد أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، أن فيروس كورونا المستجد يمثل أكبر تحدي واجهته كرة القدم على الإطلاق. وقال أنيلي في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية أن أندية كرة القدم تواجه خطر على وجودها في ظل تفشي فيروس كورونا. أندية كرة القدم تواجه خطر على وجودها في ظل تفشي فيروس كورونا. وأوضح أن الأندية أمامها عقبات كبيرة يجب التغلب عليها مع إستمرار تعليق النشاط الرياضي. عليها مع إستمرار تعليق النشاط الرياضي. يذكر أن كرة القدم ف يالعالم معلقة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى لوقوع أضرار مادية على العديد من الأندية التي لجأت إلى تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة الأزمة.

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