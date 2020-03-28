تقارير.. كريستيانو رونالدو وافق على تخفيض راتبه السنوي

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بصدد الموافقة على تخفيض راتبه السنوي. وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن بعض اللاعبين أبدوا موافقة على تخفيض رواتبهم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو. اللاعبين أبدوا موافقة على تخفيض رواتبهم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو. وأشارت إلى أن يوفنتوس قام بتفويض قائد الفريق كيلليني، لبحث تخفيض رواتب اللاعبين. كيلليني، لبحث تخفيض رواتب اللاعبين. يذكر أن النشاط الرياضي توقف في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والعديد من الأندية بدأت في تخفيض الرواتب نظراً للخسائر التي تتعرض لها جراء توقف النشاط.

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