أكد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، إنه بدأ التعافي من الإصابة لتي لحقت به.
وقال سواريز خلال مكالمة فيديو نشرتها ماركا الإسبانية "أنا فيحالة جيدة، لقد بدأتت بالركض، وعند عودة الفريق للتدريبات سأتمكن من التواجد معهم".
وكان لويس سواريز خضع لجراحةفي الركلة تسببت في إبتعاده عن مباريات برشلونة في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي.
وعن مواجهة كورونا أشار سواريز "حالات كورونا تتزايد في أوروجواي، أطالب المواطنين بالبقاء في المنزل حتى زوال الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر لويس سواريز: اقترب من العودة إلى التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.