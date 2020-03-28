لويس سواريز: اقترب من العودة إلى التدريبات

أكد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، إنه بدأ التعافي من الإصابة لتي لحقت به.

وقال سواريز خلال مكالمة فيديو نشرتها ماركا الإسبانية "أنا في

حالة جيدة، لقد بدأتت بالركض، وعند عودة الفريق للتدريبات سأتمكن من التواجد معهم".

وكان لويس سواريز خضع لجراحة

في الركلة تسببت في إبتعاده عن مباريات برشلونة في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي.

وعن مواجهة كورونا أشار سواريز "حالات كورونا تتزايد في أوروجواي، أطالب المواطنين بالبقاء في المنزل حتى زوال الفيروس".