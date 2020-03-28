ريال مدريد يستخدم أوديجارد من أجل إقناع هالاند باللعب في البرنابيو

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ترك نجم ريال مدريد المُعار “مارتن أوديجارد” رسالة خفية على حسابه على إنستجرام، لكنها رسالة لفتت انتباه مشجعي اللوس ميرنجيز.
وكانت رسالة النجم النرويجي عبارة عن إعجاب بمنشور لصورة إيرلينج هالاند وهو يرتدي القميص الأبيض الشهير، ليتحول الحديث إلى احتمالية تواجدهما معًا، لقيادة هجوم الفريق الملكي في الموسم المقبل، وفي المستقبل بوجه عام.
وأضاء الشاب النرويجي المعار إلى ريال سوسيداد كرة القدم الإسبانية هذا الموسم، وهو في طريقه دون أدنى شكوك للعودة إلى العاصمة في الصيف، بعد المستوى المبهر الذي يقدمه حاليًا مع اللا ريال.
وأوضحت صحيفة “آس” أن مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” دخل ضمن قائمة المهاجمين، الذين يرغب الريال في التعاقد معه في صيف 2020، في ظل المستوى المبهر الذي يبصم على أداء مبهر مع فريق السيجنال إدونا بارك.
وعلى الرغم من انتقاله إلى البوندسليجا في شهر يناير الماضي، إلا أن الصحف النرويجية كانت تشير إلى وجود اتفاق بين هالاند وإدارة دورتموند على رحيله بمبلغ قيمته 100 مليون يورو، في حالة قدوم عروض من قبل الفرق الكبرى في أوروبا.
ريال مدريد يضع التعاقد مع النرويجي هالاند كأولوية في صيف 2020
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