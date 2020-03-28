الامارات | تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا في الدوري الأسترالي لكرة القدم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت كرة القدم الأسترالية أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد الكشف عن نتيجة إيجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس في الدوري المحلي اليوم.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب، لكنه كان أحد افراد فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين الماضي، خلف أبواب موصدة، قبل أن يتم إيقاف الموسم بسبب مرض "كوفيد-19".

وأصدر نادي نيوكاسل نتس بيانا قال فيه: يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعبا في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

واضاف: اللاعب وعائلته بصحة جيدة، وهو حاليا في الحجر الصحي تماشيا مع البروتوكلات المتخذة في ولاية نيو ساوث ويلز.

واشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية، وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.

وتم تأكيد حالة أخرى تتعلق بأحد أفراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي، الذي يشارك في الدوري الاسترالي.

واستمر الدوري، الذي يضم 11 فريقا في نشاطه برغم فيروس كورونا، قبل أن يتوقف خلال الاسبوع الحالي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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