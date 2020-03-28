شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينفي سعي الزمالك لتخفيض عقود اللاعبين ويكشف مصير كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل لجنة قانونية لبحث تخفيض رواتب اللاعبين، مؤكدًا أن صحة المصريين ولاعبي الفريق أهم في الوقت الراهن.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أوضح رئيس الزمالك أنه لا يحتاج لجنة قانونية لأنه أستاذ قانون، على حد تعبيره.

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وأضاف أن الخبر عار تمامًا عن الصحة موضحًا أن كل ما يتبقى للاعبين من مستحقات في النادي هو 10 ملايين جنيه، واصفًا المبلغ بـ«كلام فارغ»، موضحًا أن الـ 10 ملايين مرتبطين بالفترة القادمة، «ولبعوا ولا ملعبوش هدهملهم لأن ده حقهم».

وأكد «منصور» أن تخفيض رواتب اللاعبين قرار دولة وليس نادي الزمالك، وأن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة هي المسؤولة عن اتخاذ قرار مثل هذا، فيما عدا ذلك لا يملك الزمالك أو أي ناد آخر اتخاذ هذا القرار.

وشدد رئيس الزمالك على أن سلامة اللاعبين تبقى الأولوية لديه قبل حقوق النادي و«آخر حاجة بفكر فيها حاليًا إن ربنا ينجي بلدنا بصفة عامة وينجي ولادنا في نادي الزمالك».

وعلى جانب آخر، أكد مرتضى منصور بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون في موقعه «سواء بكورونا من من غير كورونا»، موضحًا: «ده شخصية محترمة جدًا ده بيصحى من بدري عشان يظبط شغله وعلى فكرة أنا قلتله سافر وقالي لأ أنا مش هسافر ما فرنسا فيها ومصر فيها إنما ده راجل محترم جدًا ومكسب لنادي الزمالك وأنت بتعرف الكوتش الكويس منين؟ من التشكيل والتغيير وإن أنت تبقى خسران من فريق كبير زي الترجي وترجع تكسب الماتش، فربنا يوفقه إن شاء الله ومستمر معانا».

وعلق «منصور» على التقارير التي أشارت إلى عدم توقيع محمود علاء على عقود تجديده مع الزمالك رغم إعلان النادي التجديد قائلًا إن ما يثار «أي كلام» والعقود في مكتبه.