شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأسترالي يسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الكشف عن نتيجة إيجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

Advertisements

ولم يكشف النادي عن اسم اللاعب، وقال في البيان الذي نشره على حسابه بموقع «تويتر»: «يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعبا في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه إيجابية».

وأضاف «اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حاليا في الحجر الصحي تماشيا مع البروتوكلات المتبعة في ولاية نيو ساوث ويلز».

وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.