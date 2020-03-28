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أتلتيكو مدريد وإسبانيول يعلنان تخفيض رواتب لاعبيهم

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ناديا أتلتيكو مدريد وإسبانيول الإسبانيين تخفيض رواتب لاعبيهم بشكل مؤقت نتيجة الأزمة الجارية الناتجة عن انتشار وباء .

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وينضم الناديان بذلك إلى عدد من الأندية الأخرى في الدولة التي تعتبر إحدى أكثر البلاد تضررًا من الوباء حتى الآن في تخفيض أجور اللاعبين.

وكان قد أعلن، الخميس، تفعيل «نظام العمل المؤقت» والذي يتيح للنادي اتخاذ قرار من جانب واحد بتخفيض رواتب العاملين في حال عدم قدرتهم على تلبية متطلبات وظائفهم، فيما أتى ذلك عقب رفض اللاعبين طلبًا من الإدارة بتخفيض رواتبهم بنسبة 70%.

وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فمن المنتظر أن تسير أندية إسبانية أخرى من الليجا في نفس الطريق خلال الأيام القادمة، فيما كان ريال بلد الوليد هو النادي الوحيد حتى الآن الذي أعلن بوضوع أنه لن يقوم بخصم أي مبالغ من رواتب اللاعبين أو العاملين بالنادي.

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