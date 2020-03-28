شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد وإسبانيول يعلنان تخفيض رواتب لاعبيهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ناديا أتلتيكو مدريد وإسبانيول الإسبانيين تخفيض رواتب لاعبيهم بشكل مؤقت نتيجة الأزمة الجارية الناتجة عن انتشار وباء كورونا.
وينضم الناديان بذلك إلى عدد من الأندية الأخرى في الدولة التي تعتبر إحدى أكثر البلاد تضررًا من الوباء حتى الآن في تخفيض أجور اللاعبين.
وكان برشلونة قد أعلن، الخميس، تفعيل «نظام العمل المؤقت» والذي يتيح للنادي اتخاذ قرار من جانب واحد بتخفيض رواتب العاملين في حال عدم قدرتهم على تلبية متطلبات وظائفهم، فيما أتى ذلك عقب رفض اللاعبين طلبًا من الإدارة بتخفيض رواتبهم بنسبة 70%.
وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فمن المنتظر أن تسير أندية إسبانية أخرى من الليجا في نفس الطريق خلال الأيام القادمة، فيما كان ريال بلد الوليد هو النادي الوحيد حتى الآن الذي أعلن بوضوع أنه لن يقوم بخصم أي مبالغ من رواتب اللاعبين أو العاملين بالنادي.
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