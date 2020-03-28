شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: ريال مدريد ضمن 3 أندية تفاوضنا معها للمشاركة في مباراة اعتزالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن تفاصيل مباراة اعتزاله التي يخطط لها خلال الفترة المقبلة، وسيكون الأهلي أحد طرفيها، فيما يتم التفاوض حاليا مع نادي أوروبي كبير ليكون الطرف الثاني.

Advertisements

وأوضح «متعب» في تصريحات على قناة «أون تايم»: «إعلام المصريين اشترت حقوق المباراة، وكنا خلاص بنتفق على كل حاجة في المباراة لكن أزمة كورونا عطلت الموضوع».

وتابع: «الأهلي دوره المشاركة فقط، وسأقوم بالتفاوض مع النادي الأوروبي وأحصل على موافقة واحدا منهم، بعد ذلك سيقوم الأهلي بمخاطبته».

وأضاف: «تفاوضنا مع 3 أندية هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وأحد هذه الفرق اقتربنا من الاتفاق معها بنسبة 99%، لكن ليفربول خرج برة الموضوع ورفض المشاركة، وأعتقد بعد تأجيل الأولمبياد واليورو بقى في مساحة وقت كافية».