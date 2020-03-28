في مثل هذا اليوم: أول ظهور لتوتي في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

ذكّرت تقارير صحافية إيطالية اليوم بذكرى مرور 27 سنة على أول ظهور لقائد ​نادي روما​ الايطالي التاريخي ​فرانشيسكو توتي​، أحد أساطير الكالتشيو.



وقام المدرب بوسكوف وقتها بإقحام توتي عندما كان في سن الـ16 من عمره في مباراة روما أمام بريشيا، وتحديدا في الدقيقة 87 عندما كان الجيالوروسو متقدما بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

توتي بعدها أصبح القائد التاريخي لروما، وهدافه التاريخي، لعب في صفوف النادي حتّى عام 2017، مسدلا الستار على مسيرته التي إستمرت 25 عاما مدافعا عن ألوان فريق واحد في كل مسيرته.