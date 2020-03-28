شكرا لقرائتكم التوصية الفرنسية تفتح باب الزمالك أمام رحيل "أبو جبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، سر إعلان مرتضى منصور رئيس النادى عن ترحيبه برحيل محمد أبو جبل، حارس الفريق الأساسى، حال تلقيه عرضًا مناسبًا له وللقلعة البيضاء فى الفترة المُقبلة، مؤكدا إنه لم يصل إليه عروض للحارس حتى اللحظة الجارية وهو ما أكده الحارس أيضًا.

وأوضح ذلك المصدر لـ"الخليج 365" إن السر فى المسألة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق أوضح لإدارة النادى إنه ليس لديه أي أزمة فنية فى حراسة المرمى بعد عودة محمود جنش وتعافيه من الإصابة لذا ترى الإدارة البيضاء إنه لن يكون هناك أي أزمة حال تسويق أبو جبل وتحقيق إفادة مالية لخزينة قلعة ميت عقبة حال استقداما عرضا مناسبا خاصة بعدما تألق فى حراسة مرمى الأبيض هذا الموسم.

كما بدأ مسؤولو الزمالك، التفكير فى استبعاد محمد عواد حارس الفريق من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، انتظارًا لموقف محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أبو جبل لم يصل إليه عرضًا سعوديًا بصورة رسمية فى الفترة الماضية، إلا إنه ليس لديه مانع فى رحيله حال امتلاكه عرضًا مناسبًا له ولنادى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لعواد، إلا إن إدارة القلعة البيضاء ستنتظر عروض الحارس الأساسى للفريق وحال وصول عرضًا مناسبًا سيتم الموافقة عليه وفى هذه الحالة ستغلق إدارة الزمالك الباب أمام رحيل عواد.

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ويمتلك الزمالك، الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى وتعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى أبعدته عن المشاركة منذ كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت العام الماضى فى مصر، وبذلك أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك.

وحال نجاح أبو جبل فى استقدام عرضًا للاحتراف من الدوريات الخليجية سيعتمد الزمالك فى الموسم الجديد على جهود الثلاثى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى مع عدم التفكير فى ضم حارس رابع مجددا حيث سيكتفى الجهاز الفنى بتصعيد حارسا من قطاع الناشئين مع الثلاثى فى الموسم الجديد حال تسويق أبو جبل بنهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.