شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى ينشر فيديو لأطول طابور أمام سوبر ماركت فى أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، بوعي الجماهير المصرية في التعامل مع أزمة كورونا والتزامهم بالحظر الذي فرضته الدولة لمنع تفشي الفيروس، مستشهداً بفيديو لاصطفاف الجماهير في إحدى الولايات الأمريكية أمام منافذ بيع الأطعمة.

ونشر عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على تويتر فيديو من ولاية نيوجيرسي الأمريكية وعلق: التصوير ده امبارح في ولاية نيوجيرسي الأمريكية امام ماركت كبير شوف الطابور قد ايه ونحمد ربنا علي اللي احنا فيه ونخلي بالنا اكثر ونحافظ عشان العدد ما يزيدش عشان نعدي الكام يوم دول علي خير ربنا يعديها علي خير باْذن الله ونعدي الفتره الصعبه دي باْذن الله.

التصوير ده امبارح في ولاية نيوجيرسي الأمريكية امام ماركت كبير شوف الطابور قد ايه ونحمد ربنا علي اللي احنا فيه ونخلي بالنا اكثر ونحافظ عشان العدد ما يزيدش عشان نعدي الكام يوم دول علي خير ربنا يعديها علي خير باْذن الله ونعدي الفتره الصعبه دي باْذن الله

من جانبه قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادى، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذي تم اتخاذه أمس كإجراء احتراي بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضي من جديد.

وقال أمين، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيمللحفاظ على المستوى البدني.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.