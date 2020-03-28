شكرا لقرائتكم مصطفى يونس لـ"فتحى": الأهلي شقلب عاشور ابن النادي يبقى هعملوا معاك أيه يا غريب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الطريقة التي يتعامل بها مجلس إدارة النادي الأهلي مع نجومه الكبار، على غرار ما حدث مع حسام عاشور ومطالبته بالاعتزال دون احترام تاريخه ومشواره الحافل داخل جدران النادي.

وحذر يونس، أحمد فتحي نجم الفريق الذي لم يحسم بعد مصيره ضمن الأربعة الكبار سواء بالبقاء لموسم أو موسمين أخرين مثلما حدث مع وليد سليمان، أو الرحيل عن صفوف الفريق مثلما هو الوضع مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

وقال يونس لـ فتحي: "بلاش تثق كتير في وعود وكلام فارغ، مبقاش فيه حاجة اسمها مبادئ والكلام الفارغ ده، فيه حاجة اسمها بكام، والنادي اللى شقلب حسام عاشور وهو ابن النادي، يبقى هيعمل معاك أيه وانت أصلا مش من أبناء النادي".

واعتبر يونس أن حظ أحمد فتحي جيد لمشاركته في الفترة الأخيرة بعد إصابة محمد هاني، لكن مع عودة هاني سيكون من الصعب على أحمد فتحي إيجاد فرصة للمشاركة ولن يكون مصيره بعيدا عن نهاية إكرامي وحسام عاشور.

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وحسب بعض التقارير الصحفية، يُجهّز مسئولو النادى الأهلى عرضاً لأحمد فتحى، لاعب الفريق، لتجديد عقده خلال الجلسة المُقرر لها الاثنين المقبل لحسم هذا الملف، وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن عرض الأهلى يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين بالموسم الثانى.

وشهدت محاولات الأهلى لتجديد عقد أحمد فتحي عدة مطبّات خلال الفترة الماضية، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، وقال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة صباح الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحى لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.