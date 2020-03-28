شكرا لقرائتكم اتحاد الهوكى يغلق مقره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى عن غلق مقر إتحاد اللعبة و عدم ذهاب أى موظف إلا للضرورة القصوى من أجل الحماية من إنتشار فيروس كورونا .

قال رئيس إتحاد الهوكى أن الإسبوع الماضى شهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا ، وقال إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

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وأشار كما إلى إيقاف تدريبات جميع الفرق و اللاعبين ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الهوكى مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.