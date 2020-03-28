شكرا لقرائتكم خبر عن آلاء إسلام لاعبة يد الزمالك: كان نفسى أكون موديل.. ومثلى الأعلى أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب آلاء إسلام لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ مفيش هواية بالنسبة لى غير الرياضة هى أهم حاجة فى حياتى. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ "الباستا" بكل أنواعها . من نجمك المفضل ؟ أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك ومنتخب مصر.

7A8FF516-3B9F-490C-9204-A5AA5078D6EF لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ موديل.. بحب الموضة والفاشون جدا . Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا مش برد.. بتجاهل المعاكسات أفضل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل.. بحبها جدا . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ الكاجوال.. علشان أنا شخصية رياضية . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش شرط.. المهم مميزاته واحترامه .

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