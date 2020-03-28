شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصطفى يونس لـ فتحى: الأهلي شقلب ابن النادى هيعملوا معاك إيه يا غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصطفى يونس، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الطريقة التى يتعامل بها مجلس إدارة النادى الأهلى مع نجومه الكبار، على غرار ما حدث مع حسام عاشور ومطالبته بالاعتزال دون احترام تاريخه ومشواره الحافل داخل جدران النادى.

ووجه مصطفى يونس عدة رسائل لأحمد فتحى خلال تصريح خاص مع "سوبر كورة" قائلاً، "بلاش تثق كتير فى وعود وكلام فارغ، مبقاش فيه حاجة اسمها مبادئ والكلام الفارغ ده، فيه حاجة اسمها بكام، والنادى اللى شقلب حسام عاشور وهو ابن النادى، يبقى هيعمل معاك أيه وأنت غريب وأصلا مش من أبناء النادى".

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ويُجهّز مسئولو النادى الأهلى عرضاً لأحمد فتحى، لتجديد عقده خلال الجلسة المُقرر لها بعد غد ،الاثنين، لحسم هذا الملف، وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن عرض الأهلى يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين بالموسم الثانى.

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وشهدت محاولات الأهلى لتجديد عقد أحمد فتحى عدة مطبّات خلال الفترة الماضية، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، وقال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.