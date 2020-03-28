شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يشيد بتفوق المصريين على الأمريكان فى مواجهة كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لنادى أسوان، بوعى الجماهير المصرية فى التعامل مع أزمة كورونا والتزامهم بالحظر الذى فرضته الدولة لمنع تفشى الفيروس، مستشهداً بفيديو لاصطفاف الجماهير فى إحدى الولايات الأمريكية أمام منافذ بيع الأطعمة.

ونشر عبد العاطى فيديو، عبر حسابه الشخصى على تويتر، من ولاية نيوجيرسى الأمريكية وعلق قائلا، "التصوير ده إمبارح فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية أمام ماركت كبير، شوف الطابور قد أيه، ونحمد ربنا على اللى إحنا فيه ونخلى بالنا أكثر ونحافظ عشان العدد ما يزيدش عشان نعدى الكام يوم دول على خير ربنا يعديها على خير بإْذن الله ونعدى الفترة الصعبة دى بإذن الله".

التصوير ده امبارح فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية امام ماركت كبير شوف الطابور قد ايه ونحمد ربنا على اللى احنا فيه ونخلى بالنا اكثر ونحافظ عشان العدد ما يزيدش عشان نعدى الكام يوم دول على خير ربنا يعديها على خير باْذن الله ونعدى الفتره الصعبه دى باْذن الله pic.twitter.com/RZE4UzHsmV

— magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty)

التصوير ده امبارح في ولاية نيوجيرسي الأمريكية امام ماركت كبير شوف الطابور قد ايه ونحمد ربنا علي اللي احنا فيه ونخلي بالنا اكثر ونحافظ عشان العدد ما يزيدش عشان نعدي الكام يوم دول علي خير ربنا يعديها علي خير باْذن الله ونعدي الفتره الصعبه دي باْذن الله pic.twitter.com/RZE4UzHsmV — magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) March 28, 2020

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من جانبه، قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادى، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذى تم اتخاذه أمس كإجراء احتراى بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة مجدى عبد العاطى، برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضى من جديد.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.