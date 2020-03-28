شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد شوبير: "صحتك فى بيتك.. خروجك يعنى هلاكك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، الجميع بالالتزام بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج، حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا.

وقال أحمد شوبير فى رسالة للمصريين عبر ”الخليج 365”، "هقولكم كلمتين وبس ما لهمش تالت.. شايفين الدنيا حولينا عاملة إزاى مش هقولكم فرنسا وأمريكا وإيطاليا عاملين إزاى.. صحتك فى بيتك والتزامك.. خروجك يعنى استهتارك يعنى هلاكك.. خليك فى البيت تسلم".

Advertisements

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة فى حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.