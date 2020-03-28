شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أليو بادجى ملك الكاجوال فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السنغالى أليو بادجى، لاعب النادى الأهلى، مهتم كثيرا بعالم الموضة والفاشون، خاصة على صعيد الملابس الكاجوال، ونجد أن بادجى يتمتع بجانب من الشياكة والأناقة فى الملابس الكاجوال وينتقى الألوان باحترافية، حيث يظهر أناقته من خلال نشر صوره عبر إنستجرام .

ويتمتع بادجى بإمكانيات كبيرة يطمح فى إظهارها مع الفريق الأحمر، وتعقد عليه الجماهير الحمراء آمالا كبيرة للتتويج بالبطولات وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا.

ووضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برنامجا خاصا للسنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق والوافد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتجهيزه بالشكل المطلوب قبل استئناف النشاط الرياضى وعودة الفريق الأحمر للتدريبات والمباريات.

ويعول فايلر كثيراً على أليو بادجى لقيادة هجوم الأهلى فى الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاحه فى خطف الأضواء خلال المباريات القليلة التى لعبها قبل توقف نشاط كرة القدم فى مصر والعالم.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من شياكة بادجى فى الصور التالية :