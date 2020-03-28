شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 2.5 مليون جنيه غدًا للحكام علي اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم صرف غدا الأحد مبلغ ٢.٥ مليون جنيه من مستحقات الحكام والتي تصل الي ٦ ملايين جنيه من بداية الموسم الجاري علي ان يتم وضع لائحة مالية جديدة مقاربة للائحة التي أعدها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ مسبقًا وصرفها للحكام بداية من غدًا الأحد لمختلف الأقسام الي جانب تحديد رواتب حكام تقنية الvar في اللائحة الجديدة والتي ستكون مساوية لراتب حكم الساحة في المباريات والذي سيحصل قي للمباراة الواحدة ما يقارب ال ٥ آلاف جنيه.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .