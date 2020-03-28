شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض رحيل مروان محسن عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السوسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فكرة الاستغناء عن مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تراجع المعدل التهديفى للاعب خلال الفترة الماضية، ويرى المدير الفنى للأهلى أن بقاء مروان محسن أمر مهم بالنسبة للفريق عموماً ولخط الهجوم على وجه الخصوص.
ويتعرض مروان محسن لهجوم من قبل البعض فى الوسط الكروى على خلفية تراجع مستواه ومستواه التهديفى، الأمر الذى فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم الدولى خلال ميركاتو الصيف المقبل وطالب أصحاب هذا الرأى بالاستغناء عن اللاعب وتسويقه محلياً أو خارجياً.
ويرفض فايلر الاستغناء عن مروان محسن ويتمسك ببقائه ضمن صوف الفريق، مؤكداً أنه يؤدى الدور المطلوب منه ويُنفّذ تعليمات الجهاز الفنى وإن كان يُعانى من سوء توفيق فى بعض المباريات.
واستجابت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يترأسها محسن صالح لرؤية فايلر ورفض فتح ملف رحيل مروان محسن فى ظل حرص اللجنة على منح الفرصة كاملة للمدرب السويسرى لإدارة الفريق كيفما يشاء.
ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية فيروس كورونا الذى يتوغّل فى جميع دول العالم تقريباً.
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