شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى عن أحداث السوبر: للأسف هناك أندية تدافع عن لاعبيها المخطئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على الأحداث الت شهدتها مباراة السوبر في كرة القدم بين الأهلي والزمالك في أبوظبي، معتبرا أنها كنت مسيئة للرياضة، خاصة أننا نربي أجيال.

وأضاف «مصطفى»، خلال تصريحات على قناة «أون تايم»: «أنا عندي بنت واحدة، لو بتغلط وهدلعها مش من مصلحتها لازم أعاقبها وأعلمها الصح والغلط».

Advertisements

وتابع:«كنت أتمنى إن تحصل مبادرة من الأهلي والزمالك أنهم يعاقبوا اللاعيبة اللي أخطأوا، وتحقق معاهم، مش ينتظروا عقوبات اتحاد الكرة».

وأكد: «للأسف بشوف لاعيبة بتغلط ومسؤولين في النادي بيطلعوا يدافعوا عنهم، وبختلف مع إدارة الأهلي والزمالك أنهم مأخدوش قرارات بعقوبات للاعيبة، احنا بنربي أجيال، واللي بيغلط لازمه نعاقبه ونعمله الصح من الغلط».